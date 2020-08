Meglerhus ser oppside i LNG-markedet

På ukens første handelsdag handles LNG-rederiene opp på Oslo Børs. Ratene er fortsatt svake, men meglerhuset Clarksons Platou mener sektoren vil oppnå bedre rater fremover, melder TDN Direkt.

Ratene for LNG-skip med TDFE-tonnasje ble i den siste vurderingen verdsatt til ca. 33.000 dollar pr. dag, som er opp 6,5 prosent på ukesbasis. For MEGI-tonnasje var raten sist notert til 39.000 dollar pr. dag, ifølge en liste fra Arctic Securities.

Kepler Cheuvreux opplyser at kontant break even for LNG-skip er rundt 45.000 dollar pr. dag.

Betydelig press, men ser bedring

I store deler av 2020 har det vært et tungt press på sektoren for flytende naturgass, som i stor grad skyldes lav fraktetterspørsel.

Clarkson Platou Securities mener at dynamikken vil endre seg fremover, som gjør at prisdifferansen mellom Vesten og Østen utvides, og at LNG-prisene vil presses oppover.

«LNG-desken vår har notert forbedrende sentiment de siste ukene, og fraktkanselleringene er ventet å bli erstattet med lasttillegg i september og fremover. Ratene samlet sett forblir svake, skifter momentet seg klart positivt med sunnere rater ventet utover horisonten», skriver Clarkson Platou, melder TDN Direkt.

Arctic Securities stemmer i og mener at trenden i spotratene forblir økende:

«Det er en gasspris-contango for september/oktober inn mot november og desember, og basert på den sesongmessige ventede oppgangen i LNG-etterspørsel, bør vi vente å se den vanlige oppadgående trenden i ratene de kommende månedene», skriver meglerhuset.