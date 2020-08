Kepler Cheuvreux dobler kursmålet for A.P. Møller-Mærsk

Kepler Cheuvreux har doblet kursmålet for shippingkjempen A.P. Møller-Mærsk, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Meglerhuset ser nå Mærsk-aksjen i 12.100 danske kroner, mot et tidligere kursmål på 6.000 kroner.

Samtidig har meglerhuset oppjustert anbefalingen sin for Mærsk-aksjen fra «hold» til «kjøp», fremgår det av en morgenrapport fra Sydbank.

Ifølge nyhetsbyrået har også Carnegie og DNB Markets løftet sine Mærsk-kursmål.

Carnegie har høynet sitt til 10.500 danske kroner med en kjøpsanbefaling, mens DNB har gått fra 6.900 til 9.700 danske kroner, men beholdt sin «hold»-anbefaling.

Onsdag legger den danske containerfraktgiganten frem regnskapet for andre kvartal.

A.P. Møller-Mærsks B-aksje handles tirsdag formiddag til 9.578 danske kroner i København, opp 2,4 prosent.

Aksjen nærmer seg dermed årets høyeste sluttnotering, etter å ha nådd 9.656 kroner 2. januar.

«Jeg har inntrykk av at det er forventninger om noen ganske pene tall imorgen, på bakgrunn av hva som er kommet fra konkurrentene. Det kan godt hende at de er rammet på volumsiden, men ratene er fine. Så det lukter litt av at man øker posisjonene før regnskapet», sier Martin Munk i Jyske Bank, ifølge Ritzau.