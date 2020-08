Bedring fra Fredriksen-selskap

SFL Corporation, dominert av John Fredriksen, hadde totale inntekter på 118,5 millioner dollar i andre kvartal, litt ned fra 121,9 millioner dollar i første kvartal, som selskapet sammenligner med i rapporten.

Nettoresultat var på 11,9 millioner dollar, mot minus 87 millioner dollar i første kvartal. Resultat pr. aksje var 0,11 dollar, mot minus 0,81 dollar i første kvartal.

Selskapets styre har bestemt et utbytte på 0,25 dollar pr. aksje for andre kvartal.

Ole B. Hjerteaker, konsernsjef i selskapet, sier at han er glad for at selskapet ikke har blitt hardere rammet av coronautbruddet.

I førhandelen går aksjen opp 1,71 prosent til 9,52 dollar på NYSE.