Hunter kjøper tilbake skip

KJØPER TILBAKE SKIP: «Hunter Atla» og to søsterskip blir nå eid direkte av Hunter Group sammen med resten av rederiets tankflåte. Foto: Daewoo

Arne Fredlys tankrederi Hunter Group har fullført tilbakekjøpet av 300.000-tonnerne «Hunter Atla» og «Hunter Saga» for nær 118 millioner dollar fra det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen, SFL Corp.

Finansieringen er skaffet tilveie gjennom et banklån i Danske Bank, DNB, Nordea og SEB. Hunter trekker vel 100 millioner dollar av dette lånet, som har en ramme på 157,5 millioner dollar.

Resten er øremerket for tilbakekjøp av søsterskipet «Hunter Laga» i løpet av høsten.

Det var i fjor høst Hunter Group inngikk en salgs- og tilbakeleieavtale med SFL Corp. for rederiets tre første VLCC-er. På det daværende tidspunktet ble dette ansett som et gunstigere alternativ enn bankfinansiering. Det er imidlertid ikke tilfelle lenger.

Lavere cash break-even

Skipene ble solgt til SFL for 60 millioner dollar pr. stykk og leid tilbake på femårige bareboat-avtaler.

Hunter har tidligere varslet at refinansieringen og overgangen til banklån vil gi betydelig lavere kapitalkostnader. Selskapets breakeven-rate ventes nå å lande rundt 20.500 dollar pr. skip pr. dag når alle de syv VLCC-ene er levert fra byggeverftet Daewoo i Sør-Korea.

I våres ble det kjent at rederiet hadde inngått seks måneders timecharter-avtaler for «Hunter Atla» og «Hunter Laga» til gjennomsnittlige dagrater på 80.000 dollar. Ytterligere to skip; «Hunter Disen» og «Hunter Idun», fikk kontrakter på fem til ni måneder til dagrater mellom 72.500 og 85.000 dollar.

Tirsdag ettermiddag ble Hunter-aksjen handlet for 3,32 kroner, ned en drøy prosent. Toppnoteringen i år er vel 6 kroner.

Fallet er kommet som følge av den kraftige svekkelsen av spotmarkedet råoljetankere i VLCC-, suezmax- og aframax-klassene.

Fredly-selskapet presenterer sine halvårstall om en drøy uke, torsdag 27. august.