Analytiker ser 80 prosent oppside i Fredriksen-selskap

Tørrlastrederiet hadde driftsinntekter på 116,2 millioner dollar i andre kvartal, 0,4 millioner mer enn fjoråret. Resultat etter skatt kom inn på minus 41,2 millioner dollar, litt verre enn i fjor da underskuddet var på 33,1 millioner dollar.

«Golden Ocean leverte et veldig sterkt resultat i andre kvartal og bekreftet våre positive forventninger til tredje kvartal i 2020 gjennom guidingen. Aksjen er veldig gunstig priset på fremtidige inntjeningsmultipler. Vi er veldig optimistiske for et av de mest likvide selskapene i Dry Bulk-sektoren, som for tiden er vårt favorittsegment innen frakt», skriver analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities.

Kursmålet heves fra 7,2 dollar til 7,8 dollar. Meglerhuset ser en oppside på rundt 80 prosent. Aksjen er ned 0,94 prosent til 4,21 dollar på New York-børsen tirsdag.

Cleaves ser en EBITDA i tredje kvartal på 70 millioner dollar, mot konsensus som estimerer 52 millioner dollar.

Golden Ocean Group Limited (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 116,2 115,8 Driftsresultat -20,2 -7,0 Resultat før skatt -41,2 -33,0 Resultat etter skatt -41,3 -33,1