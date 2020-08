Flex LNG leverer i henhold til guidingen

Gasstankselskapet Flex LNG tapte 38,2 millioner dollar i første kvartal, og tapene fortsatte i 2. kvartal med et resultat etter skatt på minus 6,6 millioner dollar. Det justerte resultatet kom inn på minus 0,7 millioner dollar.

TCE-raten gikk også ned i 2. kvartal og endte på 46.588 dollar pr. dag, som er like rundt break even.

«Til tross for hindringene med viruspandemien har vi klart å operere med 100 prosent oppetid og tilgjengelighet, uten forstyrrelser eller forsinkelser til kundene. Vi har også mobilisert nybyggene våre for levering, hvorav to skip, Flex Aurora og Flex Artemis, allerede er levert», sier Øystein M. Kalleklev, adm direktør i Flex LNG.

«Vi har levert resultater i 2. kvartal i henhold til guidingen med en TCE-rate på 47.000 dollar pr. dag, til tross for et svakt spot-marked i vår og sommer» legger Kalleklev til.

Han opplyser også om at selskapet forventer noe av det samme i tredje kvartal, selv med en mobilisering av tre, eller muligens fire, nybygg i løpet av dette kvartalet.

Resultatet pr. aksje endte på - 0,12 dollar i perioden, mot minus 0,07 dollar i samme periode i fjor.

Selskapet leverte gode tall på bunnlinjen i tredje og fjerde kvartal i fjor og en TCE-rate på rundt 68.000 dollar i første kvartal, som er godt over break even.

FLEX LNG (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 25,7 19,0 Driftsresultat 8,8 4,9 Resultat før skatt -6,6 -3,9 Resultat etter skatt -6,6 -3,9