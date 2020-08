Solide tall fra Klaveness

Klaveness Combination Carriers leverer i andre kvartal et justert (EBITDA) driftsresultat før av- og nedskrivninger på 15,9 millioner dollar, opp fra 4,6 millioner dollar i samme periode i fjor.

– Inntjeningsutsiktene for resten av året er positive, til tross for et historisk svakt tankmarked og coronasituasjonen, sier toppsjef Engebret Dahm i en kommentar.

Time charter-inntjeningen for Cabu-flåten (caustic soda/bulk carrier) ble 21.290 dollar per skip per dag, og steg fra 15.038 dollar fra andre kvartal i fjor.

For Cleanbu-flåten, en ny type kombinasjonsskip som kan veksle mellom å frakte våte og tørre laster, lå ratene på i snitt 30.983 dollar per dag, opp fra 12.905 dollar i andre kvartal i fjor.

Rapporten her.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen