Analytiker imponert av Flex LNG

Konsernsjef Øystein Kalleklev (f.v.) i Flex LNG. Her i samtale med Thorolf Aurstad og Trygve Seglem (ryggen til).

Konsernsjef Øystein Kalleklev (f.v.) i Flex LNG. Her i samtale med Thorolf Aurstad og Trygve Seglem (ryggen til). Foto: Iván Kverme

Gasstankselskapet Flex LNG leverte et resultat for andre kvartal som var helt etter guidingen deres og analytikernes forventninger. De fikk inn driftsinntekter på 25,7 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 6,6 millioner dollar.

IMPONERT: Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Eirik Haavaldsen, analysesjef hos Pareto Securities, sier han er imponert av å se driften av MEGI-flåten sammenlignet med rapporterte spotrater og mot sammenlignbare selskaper, skriver TDN Direkt.

– Med nær breakeven-tall med mindre enn halvparten av flåten på vann i et svært vanskelig marked, fortsetter vi å mene at Flex LNG er i en unik LNGC-posisjon – og vil være i stand til å generere en positiv fri kontantstrøm og resultat pr. aksje når hele flåten er levert tidlig neste år, skriver Haavaldsen i en oppdatering onsdag.

Flex LNG handles litt over klokken 11 onsdag for 50,40 kroner pr. aksje – ned 2,89 prosent – på Oslo Børs.