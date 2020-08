Snur en rød bunnlinje til fortjeneste

I 2. kvartal 2020 hadde Höegh LNG inntekter på 82,3 millioner dollar, opp fra 75,5 millioner dollar i 2. kvartal 2019.

I 1. kvartal 2020 var derimot inntektene på 86,7 millioner dollar. Nedgangen i omsetningen skyldes blant annet mindre arbeid for Höegh Gallant i juni, lavere rater for Höegh Giant og et nytt midlertidig LNGC-charter, med lavere rater, påbegynt av Höegh Gannet 31. mars.

Den globale LNG-handelen var relativt sett ganske flat i 2. kvartal 2020, år over år, noe ledelsen i Höegh LNG beskriver som overraskende sterkt gitt effekten av Covid-19.

Hoegh LNG (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 82,3 75,5 Driftsresultat 29,6 19,2 Resultat før skatt 4,1 -2,4 Resultat etter skatt 2,9 -3,6