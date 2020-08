Odfjell SE styrer klar av covid-19

TJENER PÅ TANK: Frakt av kjemikalier og oljeprodukter ga et godt resultat for Odfjell SE i andre kvartal.

TJENER PÅ TANK: Frakt av kjemikalier og oljeprodukter ga et godt resultat for Odfjell SE i andre kvartal. Foto: Odfjell SE

Trass i corona-pandemien går kjernevirksomheten i kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell, shippingdelen, på skinner.

– Vi er glade for å rapportere positive tall i lys av en utfordrende tid for global økonomi. Dette viser fleksibiliteten og styrken ved vår globale plattform og forretningsmodell, sier konsernsjef Kristian Mørch.



I tremånedersperioden april-juni leverte kjemikalietankflåten alene et EBITDA-resultat på 74 millioner dollar. Det var 24 millioner dollar eller nesten 50 prosent mer enn på samme tid i fjor.

FORNØYD: Konsernsjef Kristian Mørch. Foto: Svein Lindin

Økte rater

Kontraktsratene ved fornyelse av løpende fraktavtaler økte med seks prosent i andre kvartal. Samtidig falt kontraktsvolumene til 35 prosent, noe som bidro til at rederiet kunne dra nytte av et aktiv spotmarked.

Kontraktsdekningen økte utover i juni og har fortsatt å stige inn i tredje kvartal, og Mørch venter at at den fremover vil ligge rundt 45 - 55 prosent, et nivå selskapet anser som komfortabelt.

Odfjell har foreløpig ikke opplevd større negative økonomiske konsekvenser av covid-19 utover problemene med mannskapsskifter - dette til tross for at mange regjeringer har definert sjøfolk som samfunnskritisk personell.

– Tonnmil-etterspørselen stiger fortsatt, skjønt mindre enn før. At det likevel er en økning ser vi som et tegn på styrken i markedet, sier Mørch.

Han viser til at de store industriaktørene synes å være enige om at det bunnet ut i andre kvartal og nå ser klare tegn til bedring både i bilproduksjon og i andre viktige industrier.

Samtidig er det få bestillinger av nye kjemikalietankere på verftene; ordreboken beskrives som historisk lav.

Litt svakere

– Covid-19 betyr fortsatt stor usikkerhet om hva som skjer fremover, men samlet sett har vi så langt ikke sett noen betydelig negativ innvirkning i våre markeder, sier Odfjell-sjefen. Han tilføyer at selskapet likevel har tatt forholdsregler hvis nedgangen i den globale økonomien skulle akselerere.

Mørch venter at tredje kvartal blir påvirket av vanlige sesongvariasjoner, og regner derfor med å rapportere et svakere, men fortsatt positivt, resultat.

Odfjell har en flåte på rundt 80 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 12 slike anlegg, delvis eid av nærstående.

Selskapet har hovedkontor i Bergen og 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har cirka 2.300 ansatte.

Det er notert på Oslo Børs og har to aksjeklasser, A og B. I tidlig handel torsdag var Odfjell A opp på små volumer. Hittil i år er aksjen ned 17,7 prosent, mens hovedkonkurrenten Stolt-Nielsen har falt 26,6 prosent.

Odfjell (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 252,4 243,2 EBITDA 81,9 56,8 Driftsresultat 49,7 14,4 Resultat 30,9 −10,2