Venter Odfjell-løft på børsen etter kvartalstall

Selskapets driftsinntekter steg fra 223,2 millioner dollar samme tid i fjor til 234,8 millioner dollar i år. Driftsresultatet gikk opp fra 12,4 til 48,7 millioner dollar.

Resultat etter skatt kom inn på 30,9 millioner dollar i pluss, mot et underskudd på 10,1 millioner dollar sist år. Hovedårsaken til løftet er økt inntjening i kjemikalietankvirksomheten.

«Resultatutviklingen ser ut til å være drevet av solide tall innen virksomheten for kjemikalitank. I tillegg til at rateinntektene her ligger høyere enn ventet ser det også ut til at selskapet har fått presset bunkerskostnadene ned fra foregående kvartal», skriver DNB Markets.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling og kursmål på 24 kroner (ikke justert etter kvartalsrapporten).

«Kursen stengte i går på NOK 21 pr aksje og basert på kombinasjonen av en EBITDA over forventningene og utsiktene reflektert i rapporten venter vi en positiv reaksjon ved åpning i dag», skriver DNB Markets.

Odfjell (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 234,8 223,2 Driftsresultat 48,7 12,4 Resultat før skatt 31,9 -9 Resultat etter skatt 30,9 -10,1