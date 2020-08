Danske Bank jekker opp kursmålet på Wallenius Wilhelmsen

Tidligere denne uken la Wallenius Wilhelmsen frem sine tall for andre kvartal. Nå oppgraderer Danske Bank Markets sin anbefaling på aksjen fra hold til kjøp, melder TDN Direkt.

Meglerhuset jekker samtidig opp sitt kursmål fra 14,5 til 19 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået trekker Danske Bank frem at markedet for bilfrakt er krevende, men at Wallenius Wilhelmsen gjør det de kan for å tilpasse seg.

«Dette klarer de, dersom man ser på andrekvartalstallene», heter det i oppdateringen.

Knallrødt

Wallenius Wilhelmsen leverte illrøde andrekvartalstall, etter å ha blitt hardt rammet av coronakrisen etter at bilsalget verden over stupte tidligere i år.

Omsetningen endte på 606 millioner dollar, ned fra 1.005 millioner i samme periode i fjor.

Aksjen endte likevel opp 6,5 prosent onsdag. Torsdag stiger Wallenius Wilhelmsen ytterligere 7,36 prosent til 15,76 kroner. Hittil i år er nå aksjen ned 27,77 prosent.

Også ABG Sundal Collier ser nå større oppside, og hever nå sitt kursmål fra 18 til 20 kroner. Mest optimistisk er Pareto Securities, som også anbefaler kjøp av aksjen.

– Wallenius Wilhelmsen demonstrerte sin evne til å navigere i et utfordrende marked og generere fri kontantstrøm, skrev shippinganalytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier i sin oppdatering.