American Shipping Company satt igjen med 1,1 millioner

I andre kvartal 2020 omsatte American Shipping Company for 21,9 millioner dollar, uforandret fra andre kvartal 2019. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 0,02 dollar, opp fra 0,01 dollar pr. aksje for et år siden.

– Vi er glade for å kunngjøre en 25 prosent økning i utbytte dette kvartalet, sier adm. direktør Pål Lothe Magnussen. Selskapet opererer nå med et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje.

Til tross for Covid-19-pandemien har selskapet refinansiert obligasjonen og bankgjelden til betydelig lavere kostnader, noe som bidro til at ledelsen kunne øke utbyttet.

American Shipping Company (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 21,9 21,9 Driftsresultat 12,8 12,6 Resultat før skatt 1,1 0,4 Resultat etter skatt 1,1 0,7