Venter stabilitet fra Avance Gas

Avance Gas kommer med kvartalstall førstkommende onsdag. I forkant venter analytikerne fra seks meglerhus at Avance Gas hadde 40 millioner dollar time/charter-inntekter i andre kvartal, likt som med samme tid i fjor, ifølge TDN Direkt.

Meglerhusene venter også at EBITDA skal bli 28 millioner dolllar, likt som i fjor. Driftsresultatet spås å bli 18 millioner dollar. Resultat etter skatt for perioden tror analytikerne blir 12 millioner dollar, to millioner dollar bedre enn samme tid i fjor.

Resultat pr. aksje ventes å øke fra 0,15 til 0,19 kroner. Meglerhusene tror på et utbytte på 0,02 dollar pr. aksje.

Fire analytikere har kjøpsanbefaling på Avance Gas-aksjen, mens to sier hold. Gjennomsnittlig kursmål er 28,80 kroner. Det viker fra 18 til 47,70 kroner. Aksjen er opp 1,39 prosent til 20,40 kroner fredag ved 11-tiden.

Deltagere: Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, Cleaves Securities, Danske Bank Markets, DNB Markets og Fearnley Securities.