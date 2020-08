Fire av fem meglerhus med kjøpsanbefaling av petroleumsgigant

BW LPG ventes å legge frem et driftsresultat på 57 millioner dollar av t/c-inntekter på 133 millioner dollar for andre kvartal 2020, ifølge TDN Direkt. I fjor la selskapet frem et driftsresultat på 43 millioner dollar.

EBITDA estimeres til 95 millioner dollar mot 75 i fjor, mens nettoresultatet ventes å bli 46 millioner dollar, opp fra 26 millioner i 2019.

Av fem analytikerne som har oppgitt anbefaling på aksjen har fire kjøpsanbefaling, mens en har hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 46,1 kroner.

Aksjen handles i skrivende stund til 35,94 kroner, opp 0,9 prosent i dag, og får dermed en oppside på nesten 30 prosent.

Kursmålet varierer mellom 30 og 71,5 kroner, og dermed er det ett meglerhus som ser at aksjen kan dobles i verdi.

BW LPG offentliggjør rapporten for andre kvartal 2020 torsdag 27. august rundt klokken 08.00 og selskapet vil holde en webcast klokken 14.00.