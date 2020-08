Danske Bank justerer opp Höegh LNG

Höegh LNG får kursmålet sitt oppjustert av Danske Bank Equity Research. Danskene har fortsatt en salgsanbefaling på gassrederiet, men mener aksjen er verdt 8,8 kroner. Opp fra 7,1 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset melder at kursmålet høyes etter at det er blitt gjort justeringer av kostnadsfaktorer.

– Til tross for at det kan komme kontraktstildelinger fremover fastholder vi vår salgsanbefaling. Vi argumenterer med at resultatene vil forbli svake som følge av prosjekttiming og et svakt LNG-fraktmarked, skriver Danske Bank i oppdatering tirsdag.

Höegh LNG blir rundt klokken 15 handlet for 12,38 kroner pr. aksje – ned 0,32 prosent siden børsåpning.