Pareto senker kursmålet for BW LPG – holder på kjøpsanbefalingen

FORTSATT «KJØP»: Her den 2015-bygde VLGC-en «BW Libra». BW LPG-aksjen har falt nær 40 prosent på Oslo Børs det seneste året. Foto: Dreamstime

BW LPG-aksjen endte på 39,68 kroner på Oslo Børs tirsdag, og nærmer seg 10 prosents oppgang den seneste måneden. Aksjen skal videre opp, ifølge Pareto Securities, men meglerhuset venter ikke en like stor oppgang som tidligere.

Ifølge TDN Direkt har Pareto senket kursmålet for BW LPG-aksjen fra 84 til 58 kroner.

Det etter at meglerhuset har revidert sine rateestimater for store gasskip (VLGC) etter et svakt andre kvartal.

Det ser imidlertid fortsatt positive tall og utbytte fra BW LPG, og beholder en kjøpsanbefaling for rederiets aksje.

Ifølge TDN Direkt påpeker Pareto Securities at investorinteressen kommer tilbake til VLGC-segmentet ettersom ratene nylig har steget kraftig og bekymringen for skiferproduksjonen i USA er noe redusert.

BW LPG presenterer andrekvartalstall imorgen, torsdag.

Tidligere har TDN Direkt meldt om en forventning om et ebitda-resultat på 95 millioner dollar blant analytikere, som vil være opp fra 75 millioner for ett år siden.