Coronasmell for Kistefos

Regnskapet for Kistefos-konsernet viser en bunnlinje på minus 99 millioner kroner i første halvår. Tapene ble dermed nesten doblet fra samme periode i fjor.

Resultatet inkluderer netto finanskostnader på 390 millioner kroner, hvorav 265 millioner kroner var tap på aksjer og andre finansielle instrumenter. I samme periode i fjor endte finanskostnadene på minus 117 millioner.

Tap på noterte aksjer som følge av det generelle børsfallet drevet av coronapandemien er ifølge halvårsrapporten hovedårsaken bak endringen.

Bedre i bank...

Coronakrisen setter sine spor, og det var først og fremst Viking Supply Ships, Western Bulk og børsnoterte aksjer med finans- og oljeeksponering som ble påvirket negativt av den lave oljeprisen gjennom første halvår.

På plussiden trekker styret blant annet frem Advanzia Bank, som økte resultatet etter skatt med 30 prosent fra 34,4 til 44,9 millioner euro.

Coronapandemien førte riktignok til en periode med noe lavere inntjeningsvekst og høyere avsetning for mulige lånetap, men veksten tiltok i slutten av halvåret.

Bankens tapsavsetninger siste 12 måneder endte på 4,5 prosent i første halvår, som var på linje med andre kvartal i fjor.

Det inkluderer 2,5 millioner euro i ekstraordinære tapsavsetninger som banken har tatt av forsiktighetshensyn for å ta høyde for mulige fremtidige negative effekter av pandemien.

I første halvår ble det utbetalt 26 millioner euro i utbytte til aksjonærene i Advanzia. I tillegg tilbakebetalte banken 85 millioner kroner i hybridkapital.

...men svakt i shipping

Tørrlastrederiet Western Bulk Chartering i Oslo har hatt et svakt første halvår på tross av en solid posisjon ved inngangen til året. Coronapandemien og svake rater gjorde det spesielt krevende for selskapet.

Offshore serviceskipsrederiet Viking Supply Ships i Göteborg og Kristiansand ble negativt påvirket av blant annet lav oljepris og med det lave dagrater og utnyttelsesgrad gjennom første halvår. Gjennomsnittlig dagrate i første halvår var 26.000 dollar mot 34.000 dollar i samme periode i fjor.

Viking-resultat etter skatt endte på minus 132 millioner svenske kroner mot et underskudd på 36 millioner kroner de seks første månedene i 2019.

I konsernet inngår også NextGenTel Holding1881 Group, rensefisk- og postsmolt-produsenten Lumarine og Bitpro, som er leverandør av IT- og digitale kommunikasjonstjenester til bedriftsmarkedet.

Oslo Airport City, der Kistefos eier 26,6 prosent og er største enkeltaksjonær, har i dag avtaler med Porsche for utvikling av et nytt bilsenter og Haut Nordic for etablering av et hotell med 1.000 sengeplasser og et kongressenter med plass til 500 mennesker.

Bilsenteret ventes ferdigstilt i 2022, mens Haut Nordics hotell trolig vil åpne i 2023.

Det arbeides nå med å hente penger til Oslo Airport City gjennom en emisjon.

Venter bedring

Kistefos’ styre ser positivt på utviklingen i konsernet og er optimistisk med tanke på verdiskapningen i andre halvår. De viktigste porteføljeselskapene ventes å levere bedre resultat da enn de gjorde i første halvår.

Ved månedsskiftet juni/juli var Kistefos-konsernets bokførte egenkapital 3.273 millioner kroner, opp fra 2,9 milliarder kroner et år tidligere.

Samme dag som halvårstallene ble offentliggjort igangsatte meglerhusene ABG Sundal Collier og Arctic Securities prosessen med å sjekke mulighetene for utstedelse av et nytt fireårig usikret obligasjonslån.

Nettoprovenyet planlegges brukt til delvis refinansiering av eksisterende obligasjonslån med forfall i november neste år og i mai 2023 og til generelle selskapsformål.