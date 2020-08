Frontline-analytiker jekker opp utbyttet

Frontline legger i morgen frem sine tall for andre kvartal.

Ti analytikere venter et driftsresultat på i snitt 247 millioner dollar, viser estimater Infront har innhentet for TDN Direkt. Rederiet ventes også å erklære et utbytte på 0,74 dollar per aksje.

I tillegg til utbytte vil analytikernes fokus være på bookinger for tredje kvartal og utsikter for fjerde kvartal.

«Vi er i stor grad på linje med konsensus på estimatene for EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) og EPS (resultat per aksje), men vi forventer en lavere utbyttebetaling gitt det nåværende markedet», skriver Espen Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley Securities ifølge nyhetsbyrået i en rapport onsdag.

Jekker opp utbyttet

Danske Bank Markets-analytiker Anders Redigh Karlsen påpeker at guidingen for tredje kvartal kan være viktig med tanke på utbyttenivået for andre kvartal, og tror en sterk guiding kan gi et høyere utbytte enn meglerhuset har lagt til grunn.

«Basert på guiding fra sammenlignbare selskaper for tredje kvartal og nåværende markedsforhold, har vi høynet vår forventning fra 0,50 til 0,70 dollar i utbytte per aksje for andre kvartal», skriver han ifølge TDN Direkt.

Danske Bank ser positivt på tanksektoren og gjentok sin kjøpsanbefaling på Frontline sist uke.

Frontline faller 0,4 prosent til 75,25 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.