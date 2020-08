Analysesjef i Pareto ikke bekymret for Avance Gas

Avance Gas slapp onsdag morgen en rapport som viste svakere tall enn ventet i andre kvartal.

Driftsresultatet kom inn på 12 millioner dollar, mot Infront-konsensus på 18 millioner dollar, forårsaket av lavere oppnådde time charter-inntekter (TCE) enn ventet.

Dette var på linje med hva analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities hadde ventet seg.

«Med salget og refinansieringen av VLGC-ene, i tillegg til noe TC-dekning og sterke spotrater, bør det absolutt ikke være noen bekymringer knyttet til balansen i Avance Gas», skriver han i en oppdatering ifølge TDN Direkt.

– Svært attraktivt priset

Haavaldsen forventer bedring fra andre til tredje kvartal, og viser til et oppsving i ratene – i tillegg til at de fleste av tørrdokkingene fullført.

«Å tro på markedsfrykten for 2021 er bredt overvurdert. Vi ser et positivt estimatmoment for andre halvår 2020, og finner Avance svært attraktivt priset», skriver han ifølge nyhetsbyrået.

Avance Gas faller 2,8 prosent til 23,46 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.