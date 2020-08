Kraftig løft for John Fredriksens Frontline

John Fredriksen-dominerte Frontline satt igjen med 199,7 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder kroner, på bunnlinjen i andre kvartal. Det er en kraftig oppgang fra 1,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene doblet seg i perioden fra 193,4 millioner dollar i andre kvartal 2019 til 387,1 millioner dollar.

TCE-raten for VLCC, suezmax og LR2-tankskip i sportmarkedet var i kvartalet på 75.800 dollar, 51.100 dollar og 36.900 dollar pr. dag.

Frontline tok i løpet av andre kvartal levering av to nybygg, VLCCen Front Dynamic og suezmaxen Front Cruiser.

– Resultatene våre for første halvdel av 2020 er de sterkeste på mer enn ti år, og vi har samlet betalt et kontantutbytte på 1,20 dollar pr. aksje for den samme perioden, sier adm. direktør i Frontline, Robert Hvide Macleod, i en kommentar.

For andre kvartal er det besluttet å utbetale et utbytte på 0,50 dollar pr. aksje.

Tredje kvartal

For inneværende kvartal har Frontline dekket 76 prosent av driftsdagene for VLCCer i spotmarkedet til TCE-rater på 60.900 dollar pr. dag.

For suezmaxskipene er 77 prosent av driftsdagene dekket til en TCE-rate på 29.500 dollar pr. dag, mens 67 prosent av driftsdagene for LR2-tankskipene er dekket til rater på 14.500 dollar pr. dag.

Frontline (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 387,08 193,41 Driftsresultat 225,52 26,84 Resultat før skatt 199,67 0,98 Resultat etter skatt 199,66 1,08