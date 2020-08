Underskuddet krympet for Team Tankers

Team Tankers endte opp med et underskudd på 2,4 millioner dollar i andre kvartal, opp fra et underskudd på 17,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

EBITDA kom inn på 21,7 millioner dollar, sammenlignet med 11,8 millioner i andre kvartal 2019.

Den gjennomsnittlige TC-raten for flåten var i kvartalet på 14.667 dollar pr. dag, opp fra 13.812 dollar pr. dag i første kvartal.

Selskapet trekker i rapporten frem at de i kvartalet startet et strategiske partnerskap med Maersk Tankers og et joint venture med V.Group, og at de to samarbeidene har vært med på å blant annet redusere kostnader og øke fleksibiliteten for salg og investeringsaktivitet.