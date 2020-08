Svelland til John Fredriksen

Dermed overtar han stillingen som Jo Lunder begynte i i 2015, men som han måtte forlate etter kort tid på grunn av pågripelsen i forbindelse med Vimpelcom-saken.

Svelland er ansatt som adm. direktør i Seatankers Group og tiltrer ifølge en melding fra Fredriksen rollen omgående. Oppgaven blir å avlaste Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie i den daglige styringen av virksomheten og de børsnoterte selskapene.

Svelland er i dag sjef for hedgefondet Svelland Capital, som blant annet spesialiserer seg på shipping og flere råvaremarkeder.

Han har 30 års erfaring fra råvare-, finans- og shippingmarkedene, fra systemer som Trafigura i Genève og Goldman Sachs i London.

Det har en tid vært kjent at Fredriksen har vært på jakt etter en ny toppsjef til Seatankers. At det ble Svelland er kanskje ikke veldig overraskende ettersom det tidligere i august ble kjent at han er foreslått som nytt styremedlem i de børsnoterte rederiene Golden Ocean og Frontline.

Han skal offisielt velges av aksjonærene på generalforsamlingene, som holdes på Bermuda førstkommende mandag.

– Vil passe perfekt

Fredriksen sier seg godt fornøyd med å ha Svelland ombord:

– Hans brede og lange erfaring som forvalter og trader fra ulike råvaremarkeder, finans og ikke minst shipping vil passe perfekt inn i vårt system, sier John Fredriksen i meldingen, som gikk ut fredag ettermiddag.

– Verden er inne i en krevende tid. Dette inkluderer også flere av industriene vi er involvert i. Seatankers er imidlertid veldig bra posisjonert til å spille en aktiv rolle innen flere av dem. Med Svelland på plass, er jeg sikker på at vi kommer til å navigere trygt og suksessfullt, sier Kathrine Fredriksen.

Seatankers er forretningsfører for Fredriksens eierselskaper under paraplyen Greenwich Holdings. Her inngår blant andre Hemen Holding, Geveran, World Shipholding og flere andre.



Fredriksen har kontrollerende eierinteresser i en rekke selskaper notert på Oslo Børs, blant andre Mowi, Frontline, Golden Ocean, Seadrill og Norwegian Property.

Gruppen har også betydelige private eierinteresser innen shipping og offshore og en stor finansielle portefølje.

HENTET INN: Tor A. Svelland, ny sjef i Seatankers. Foto: Profilbilde fra Twitter

Skal bistå

Svelland mener Fredriksen er den største industribyggeren Norge noensinne har hatt.

– Min oppgave blir å bistå John, Kathrine og Cecilie Fredriksen slik at Seatankers blir best mulig rustet til å kunne kapitalisere på de mange mulighetene som vil dukke opp den nærmeste tiden, sier Svelland.

Han sier at det er med stor stolthet, men også med en viss grad av ydmykhet, at han tar fatt på jobben som sjef for Seatankers.

I november i fjor rykket en sentral medarbeider i Fredriksen-gruppen, Marius Hermansen, opp og ble utnevnt til driftsdirektør i Seatankers Management.

Det skjedde etter at Fredriksens nære medarbeider Harald Thorstein hadde varslet at han skulle slutte sluttet i Seatankers etter å ha arbeidet i gruppen i en årrekke.

Jo Lunder ble arrestert og kastet på glattcelle i november 2015, det samme året som han begynte som konsernsjef hos Fredriksen i Sloane Square i London. Senere ble siktelsen mot Lunde i Vimpelcom-saken henlagt.