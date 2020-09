Ocean Installer inngår fartøysamarbeid med Vard

Ocean Installer inngår samarbeid med Vard for å utvikle et av verdens mest avanserte installasjonsfartøyer for offshore vindmøller, ifølge en pressemelding fra selskapet mandag.

Markedet for installasjon av de nyeste turbinene forventes å øke kraftig de neste årene, og installasjonskapasiteten som eksisterer er allerede mangelfull, ifølge meldingen, melder TDN Direkt.

– Sammen utvikler vi et av verdens mest avanserte spesialskip for installasjon av fremtidige havvindsturbiner, som er for store for dagens fartøyer. Skipet, som kan installere turbinkomponenter på over 1.000 tonn mer enn 150 meter over havoverflaten, forventes å bli svært ettertraktet når de store internasjonale vindparkene skal bygges i årene fremover, sier administrerende direktør for Offshore og spesialfartøyer i skipsbyggingskonsernet VARD, Erik Haakonsholm.