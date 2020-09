Fearnley Securities-analytikere: Over tid er dette tilbud som er dømt til å returnere til markedet

Frontline stiger på Oslo Børs tirsdag, mens Hunter Group faller, samtidig som VLCC-ratene noteres til nivåer godt under kontant breakeven.

VLCC-ratene (VLSFO) for TD3-ruten ble ifølge en liste fra Pareto Securities sist vurdert til 11.557 dollar pr. dag, opp 0,3 prosent på dagsbasis, skriver TDN Direkt.

Ratene har over den siste uken falt nær 25 prosent over den siste uken og om lag 42 prosent over den siste måneden.

Til sammenligning er kontant breakven for VLCCer på omtrent 22.000-24.000 dollar pr. dag, ifølge Kepler Cheuvreux, mens Frontline ifølge andrekvartalsrapporten på sin side har en kontant breakven på om lag 22.600 dollar pr. dag, skriver nyhetsbyrået.

Ratene forblir lave

Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby skriver at VLCC-ratene forblir svake.

Ifølge analytikerne er det for øyeblikket 80 VLCCer som de kategoriserer som flytende lagring eller utsatt med minst en uke, hvis en ekskluderer National Iran Tanker Company-affilierte fartøy og FSOer.

Dette er opp ni fartøy fra forrige uke og 11 skip lavere enn toppnoteringen fra tidlig juni.

«Over tid er dette tilbud som er dømt til å returnere til markedet og konkurrere for begrensede laster i et allerede overfylt VLCC-marked, som forklarer våre utsikter for svake fraktrater over de kommende månedene (normale sesongmessige faktorer ventet i november/desember)», skriver analytikerduoen i rapporten tirsdag.

Frontline stiger 0,4 prosent til 69,50 kroner, mens Hunter Group faller 0,6 prosent til 3,44 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag.