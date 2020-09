Rieber Shipping sikrer ny avtale

Rieber Shipping eier 19 prosent av Shearwater GeoServices, som er tildelt en 3D-seismikkundersøkelse for ION Geophysicals UK Mid North Sea High-program, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Skipet «Amazon Warrior» vil dermed sysselsettes i ca. en og halv måned under den første fasen av 3D-undersøkelsen som skal foretas i 3. kvartal. Avtalen gir Shearwater en kommersiell interesse, i tillegg til en inntektsdelingmekanisme.

Undersøkelsen er en del av et stort program som er foreslått av ION. Den nåværende avtalen etablerer et rammeverk for bruk av Shearwaters fartøy for ION 3D-multiklientprosjekter med betingede tilknytninger til potensielle kommende prosjekter.