Buck blir ny konsernsjef i Songa Container

TUNGT I CONTAINERFARTEN: Songa Container sliter fortsatt med et svakt marked for frakt av containere til sjøs.

TUNGT I CONTAINERFARTEN: Songa Container sliter fortsatt med et svakt marked for frakt av containere til sjøs. Foto: Håkon Sæbø

Songa Container børsmelder at James Buck tok over som konsernsjef i selskapet tirsdag. Han har 20 år med erfaring i bransjen. Han har jobbet i Lomar Shipping og Seaspan tidligere blant annet.

– Jeg er fornøyd med å bli en del av Songa Container. Selskapet har bygget et solid fundament for suksess og jeg er glad for å få muligheten til å drive bedriften til neste steg, sier Buck i en kommentar.

Fredrik Platou, styremedlem og konsernsjef i Arne Blystad AS, sier han er glad for å ha Buck på plass i en tid hvor markedet et utfordrende grunnet coronaviruset.

Arne Blystad og hans medinvestorer i containerskipsrederiet Songa Container sliter fortsatt med et svakt fraktmarked der kapasitetsutnyttelsen er lav og ratene tapsbringende. I andre kvartal ble resultatet negativt med 4,3 millioner dollar, viste fredagens kvartalsrapport.