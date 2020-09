Analysesjef i Pareto øyner rask snuoperasjon i tank

Ratene i stortank (VLCC) fortsetter nedover, og tar med seg aksjekursene i Frontline og Hunter Group.

De to faller hhv. 2,4 prosent til 67,15 kroner og 3,2 prosent til 3,29 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.

Kollaps for Kina-rute

Fearnley Securities-analytikerne Espen Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at TCE-ratene (time charter equivalents) nærmer seg driftskostnadsnivåer.

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities tegner bildet av et tankmarked som er overforsynt med fartøy og en verden som begynner å bli underforsynt med olje – men der førstnevnte fremdeles veier tyngst.

En liste fra Pareto Securities viser ifølge nyhetsbyrået til at ratene på referanseruten TD3 (fra Persiabukta til Kina) er ned nesten 40 prosent den siste uken etter å ha kollapset 21,5 prosent bare det siste døgnet.

Story snur seg raskt?

Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen øyner fortsatt et vanskelig tankmarked i tredje og fjerde kvartal i år.

«Vi mener derimot fortsatt at dynamikken i flåtealderen og en tilsynelatende mangel på aktivitet i ordre vil få denne storyen til å snu raskt på et tidspunkt – og mener de fleste navnene er attraktive for den langsiktige investoren», skriver han i en rapport onsdag.

Haavaldsen peker ifølge TDN Direkt på meglerrapporter som viser at DHT Holdings har sluttet DHT Pony for seks måneder til Trafigura til 35.000 dollar dagen.

Skipet er utstyrt med scrubber, men raten topper likevel Paretos estimater for fjerde og første kvartal.