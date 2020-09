Orkan truer LNG-sektoren

LNG-aksjene på Oslo Børs faller torsdag.

Flex LNG faller 3,5 prosent til 53,10 kroner på børs i dag. Höegh LNG ramler 2,3 prosent til 11,88 kroner, mens Awilco LNG er ned 1,9 prosent til 1,03 kroner.

Både Stillehavet og Midtøsten har den siste tiden sett økt aktivitet, mens flåten har blitt strukket ytterligere på lengre reiser og på høyere rater i Atlanterhavet, ifølge Fearnley Securities.

Espen Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby i meglerhuset skriver i rapporten at usikkerheten hviler på virkningene på LNG-terminalene av orkanen «Laura» på Østkysten i USA.

«Vår første 'take' er at virkningene vil bli mindre enn opprinnelig fryktet, men at noen fraktutsettelser eller -kanselleringer kan skje», skriver analytikerne i rapporten.

Svakt marked

Ifølge Platts tidligere denne uken er det bare Corpus Christi-anlegget, av totalt fire LNG-anlegg på østkysten, som har gjenopptatt lasting av frakt etter orkanen.

Fraktmarkedet er imidlertid i bedring, ifølge Fjermestad og Jarlsby, men markedet forblir fortsatt relativt svakt.

– Hele LNG-universet er blitt hard rammet av lave LNG-priser, oversupply av skip og et dårlig sentiment, sier shippinganalytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier.

LNG-prisene er fortsatt volatile og prisene i Midtøsten estimeres til om lag 4,2-4,5 dollar pr million BTU (British thermal units). Nåværende vinterpriser for JKM-kurven ligger for tiden på om lag 5,0-5,5 dollar pr million BTU.

«Nivået er betydelig bedre enn nivåene man så for noen uker siden, er vi fortsatt på et punkt der man trenger høyere LNG-priser for høyere fraktrater», skriver Fearnley-analytikerne.