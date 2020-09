Fristes av kursfall i Fredriksen-aksje - oppgraderer fra selg til kjøp

For ni dager siden nedgraderte Cleaves Securities anbefalingen på Avance Gas fra kjøp til selg. Torsdag kom U-svingen. Meglerhusets analytiker Joakim Hannisdahl oppgraderer Avance Gas fra selg til kjøp. Kursmålet er uforandret på 22 kroner.

Årsaken til at Hannisdahl fristes til kjøp er at den John Fredriksen-dominerte aksjen har falt de siste dagene. Onsdag for en uke siden sto aksjen i 24 kroner. Fredag er aksjen opp 3,66 prosent til 19,44 kroner.

«Den eneste motivasjonen for oppgraderingen er den lavere aksjekursen. Vi ser fremdeles grunnleggende motvind fremover, men finner likevel aksjen attraktiv på dagens nivåer», skriver Joakim Hannisdahl.

