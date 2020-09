Merverdier for Bjørn Sjaastad

– Jeg har ikke andre kommentarer enn at det har vært en grei utvikling, sier Sjaastad om 2019-tallene som nå er levert til Brønnøysund.

I 2018 solgte kjemikalietankrederiet Utkilens styreleder Bjørn Sjaastad tre prosent av aksjene i rederiet for 59 millioner kroner. Men pengene forble i Utkilen-gruppen.

Gjennom selskapet BSCO eier Sjaastad eier 10 prosent i Utkilen-kontrollerte Stream Shipping, som nylig har fått levert fire nybygg, 20.000-tonnerne «Stream Pacific», «Stream Baltic», «Stream Atlantic» og «Stream Arctic», fra et japansk skipsverft.

Merverdier

«Eierandelen i Stream Shipping er en betydelig investering, og mye av oppgjøret for aksjene i Utkilen er benyttet til innbetaling av BSCOs andel av egenkapitalen der», sa Sjaastad til Finansavisen for et år siden.

Fortsatt eier Bjørn Sjaastad to prosent av rederiet Utkilen, som ved årsskiftet hadde en bokført egenkapital på 142,5 millioner euro, tilsvarende en egenkapitalandel på nær 48 prosent. Denne posten holdes via Sjaastads heleide selskap Spesialtank.

Basert på prisingen av Utkilen ved aksjesalget i forfjor ligger det merverdier for drøye 26 millioner kroner i aksjene han fortsatt har i rederiet. De var ved utgangen av fjoråret bokført til 13 millioner kroner.

BSCOs eierandel i Stream Shipping er bokført til knappe 32 millioner kroner. Sjaastad eier også fem prosent i Utkilen Eiendom og 13 prosent i selskapet Utkilen Invest.

Aksjer og kontanter

Utenom samarbeidet med skipsreder Ove Utkilen har Sjaastad nær 41 millioner kroner plassert i markedsbaserte aksjer og obligasjoner og vel 8 millioner kroner i banken.

Fjorårsregnskapene til Spesialtank og BSCO viser et samlet resultat på nær 4,7 millioner kroner før skatt. BSCO er heleid av Spesialtank, men det utarbeides ikke noe konsernregnskap for virksomheten.

Bjørn Sjaastad er også styreleder i J. Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen og i Bergen Tanker Brokers.

Han ledet tidligere det børsnoterte kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE i Bergen. I noen år ukependlet han til Oslo og var adm. direktør i John Fredriksens Frontline Management.