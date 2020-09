Color Group vil ha evigvarende lån

I kjølvannet av at coronapandemien rammet Norge gjennomførte Color Group i april en utvidelse på 300 millioner kroner i sitt usikrede obligasjonslån Color Group 18/22 FRN med forfallsdato 23. september 2022. Disse obligasjonene ble utstedt til 85 prosent av pålydende.

Nå er Olav Nils Sundes selskap i markedet for å utstede et nytt, såkalt evigvarende obligasjonslån med første tilbakebetalingsmulighet etter 4,25 år.

Meglerhusene Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB har fått oppdraget med å teste markedet for et slikt lån, der nettoprovenyet skal brukes til generelle selskapsformål.

Selskaper kontrollert av O.N. Sunde og A. Sunde Invest har forhåndstegnet seg for, og kan bli allokert, inntil 100 millioner i det nye lånet, opplyses det i en børsmelding mandag.

2. juni tilbakebetalte Color Group et obligasjonslån på 441 millioner kroner. Ifølge Oslo Børs forfaller et annet obligasjonslån med et utestående beløp på 500 millioner kroner 17. desember i år.

Til sammen har Color Group utestående cirka tre milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.

