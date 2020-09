GC Rieber flytter administrasjon til ny global partner

NY AVTALE: GC Rieber Shipping inngår management-avtale med OSM Maritime. Her er Polar Onyx, et konstruksjonsskip som eies av GC Rieber.

NY AVTALE: GC Rieber Shipping inngår management-avtale med OSM Maritime. Her er Polar Onyx, et konstruksjonsskip som eies av GC Rieber. Foto: Marius Beck Dahle

Det Bergen-baserte shippingkonsernet GC Rieber Shipping har slitt i lengre tid med gjeld og verditap. I andre kvartal leverte selskapet blodrøde tall.

«Coronavirus, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien gir massive negative konsekvenser for GC Riebers verdier og utviklingsmuligheter», skrev selskapet i årsberetningen for 2019.

Nå har imidlertid shippingselskapet inngått samarbeid med den globale flåteadministrasjonsgiganten OSM Maritime. Avtalen innebærer at alle tekniske funksjoner samt mannskap og støttefunksjoner overføres til OSM.

Aksjen stiger 17,3 prosent på Oslo Børs etter nyheten. Hittil i år er GC Rieber-aksjen ned 21,3 prosent.

GC Rieber blir som følge av avtalen en ren skipseier og vil fungere som prosjekthus. Dette vil strømlinjeforme løsningene konsernet kan tilby sine kunder.

– Vi er stolte over å være en del av å bygge opp OSMs tilstedeværelse i Bergen. Selskapet er dedikert til å skape verdier for våre kunder, sier Einar Ytredal, konsernsjef i GC Rieber.

GC Rieber har seks fartøy under administrasjon i Bergen, mens OSM styrer 190 fartøy under teknisk admin og 400 under mannskapsfunksjoner. Oppstart av avtalen er 5. oktober 2020.