Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) har nå benyttet seg av sin ettårige opsjon på «Polar Piltun», melder GC Rieber Shipping .

SEIC har nå dermed en fast kontrakt gjennom 2021.

GC Rieber kunngjorde tilbake i januar at deres 50/50 joint venture, sammen med russiske Prisco, hadde inngått en 1+1 år charteravtale med SEIC for de to fartøyene «Polar Baikal» og «Polar Piltun».