Hafnia-avtale i USA

Hafnia har sammen med en joint-venture-partner inngått en investeringsavtale i Northwest Innovation Works i Washington, USA. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

En 10 millioner dollarsinvestering i et metanolproduksjonsanlegg er ment å videreføre Hafnias ambisjon om å fortsette utviklingen og implementeringen av bærekraftige og moderne rene teknologier.

– Dette initiativet er et eksempel på vår strategi for å støtte og fremme dekarbonisering av industrien mens vi fremdeles transporterer de ressursene som er nødvendige for å opprettholde verden, sier Hafnia-sjef Mikael Skov.

Anlegget skal konvertere naturgass til metanol, som deretter vil transporteres med skip – tilsvarende en MR-last hver fjerde dag – for bruk i Asia.

I tillegg vil anlegget også tilby neste generasjons spesialbygde metanoldrevne skip for å transportere en tredjedel av metanolvolumet som produseres i anlegget. Disse skipene skal gå på 19-års charterkontrakter som vil gi en tilfredsstillende avkastning i perioden, ifølge rederiet.