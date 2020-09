Ny avtale for Hunter Group

Arne Fredlys Hunter Group har inngått en fem til syv måneders timecharterkontrakt for en av sine nye VLCCer, «Hunter Disen». Ifølge en børsmelding fra rederiet mandag er det avtalt en dagrate på 38.000 dollar fra avtalen påbegynnes tidlig i november.

Den nye fraktkontrakten øker kontraktsdekningen for Hunter-flåten til 70 prosent i andre halvår.

Avtalene som er inngått så langt regner ut til en gjennomsnittsrate på 63.000 dollar pr. skip pr. dag, ifølge meldingen mandag.

Meglerhuset Clarksons Platou Securities opplyser at spotmarkedsraten for 300.000-tonnere ved inngangen til denne uken var 27.900 dollar dagen, etter et hopp gjennom forrige uke da fraktmarkedet strammet seg til.