Røkke-kontrollerte Ocean Yield tar milliardnedskrivninger

Ocean Yield tynges av coronakrise og lav oljepris. Nå tar selskapet nedskrivninger i milliardklassen, ifølge en børsmelding.

Selskapet skriver i meldingen at forsinkelsene er forventet, men at det i tredje kvartal vil skrive ned verdier for 95 millioner dollar, eller 856 millioner kroner, for et av sine FPSO-skip, i tillegg til 35 millioner dollar, 315 millioner kroner, for konstruksjons- og kabelbåten «Connector».

Nedskrivningene er ventet å ha en positiv effekt på avskrivninger i 2021 på 12,7 millioner dollar, eller 115 millioner kroner.

Arbeidsmulighetene vurderes fortsatt for FPSOen, men det er risiko når det gjelder tidsbruk på prosjektene og salgspris som kan oppnås.

Selskapet understreker at de har en sterk kontantposisjon og at det nåværende utbyttenivået muliggjør nye investeringer uten ny egenkapital.

«Intensjonen til styret er å øke utbyttet over tid», skriver selskapet i børsmeldingen.