GC Rieber Shipping børsmelder at det har fått endringer i to av kredittfasilitetene til selskapet. Det gjelder blant annet lettelser i lånekrav og en forlengelse av reduksjon til slutten av 2021. Avtalen gjør at selskapets planlagte avdrag blir drøyt 8 millioner lavere i løpet av 2021.