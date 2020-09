Thomas Wilhelmsen avviser bud fra kusinene

ER IKKE SELGER: Thomas Wilhelmsen gjør det klart at det ikke er aktuelt for ham og hans familiegren å selge sine eierinteresser i den maritime industrigruppen.

ER IKKE SELGER: Thomas Wilhelmsen gjør det klart at det ikke er aktuelt for ham og hans familiegren å selge sine eierinteresser i den maritime industrigruppen. Foto: Iván Kverme

Det skriver Dagens Næringsliv (DN) torsdag. Ifølge avisen har de seks kusinene til Thomas Wilhelmsen fremlagt milliardbudet som et svar på det de opplever som en fastlåst situasjon.

Thomas Wilhelmsen skal ha avvist budet, men istedet sagt seg villig til å kjøpe ut den ene tanten og kusinene.

På Oslo Børs steg kursen i Wilh. Wilhelmsen Holding-aksjen etter at DN publiserte nyheten i sin nettutgave. Ved 15-tiden var den opp 8,4 prosent til 129 kroner, som likevel er en nedgang på vel 20 prosent siden årsskiftet.

Døtrene til avdøde skipsreder Wilhelm Wilhelmsens søstre og bror ønsker større innflytelse over sin del av verdiene i selskapene. De mener det er urimelig at den ene av de fire familiegrenene, som alle opprinnelig arvet like store deler, skal kontrollere hele virksomheten gjennom A-aksjer.

Ifølge DN var det investeringsbanken Carnegie som fremsatte tilbudet overfor Thomas Wilhelmsen på vegne av de andre grenene 22. mai. Budet skal etter hva avisen skriver reflektere at det er store skjulte verdier i Wilh. Wilhelmsen-selskapene.

«Det å selge våre aksjer er ikke aktuelt for oss», skriver Thomas Wilhelmsen i en epost til DN. Istedet sier han at han vil drøfte exit-muligheter for de tre andre familiegrenene.

VIL OVERTA: Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen var med på budet som innebar at Thomas Wilhelmsen og hans familiegren skulle kjøpes ut av Wilhelmsen-gruppen. Men det ble avslått. Bilde fra Facebook

Steile fronter

For to uker siden skrev Finansavisen sist om familiestriden, og fastslo at det fortsatt var steile fronter mellom Wilhelmsen-eierne.

Thomas Wilhelmsen sa da at det var etablert en dialog med rådgivere og at han var «åpen for en konstruktiv dialog om gode løsninger innenfor rammen av dagens modell for forvaltning av familiens felles formue».

De tre familiegrenene som kusinene utgjør vil ha en annen styringsmodell enn dagens, der Thomas Wilhelmsen sitter på A-aksjene.

«Vi har nok forskjellig virkelighetsforståelse», sa Thomas Wilhelmsens kusine Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen 4. september.

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen kontrollerte den maritime industrigruppen gjennom den eneste A-aksjen i holdingselskapet Tallyman, som sitter med eierskapet i den børsnoterte delen via Wilh. Wilhelmsen Holding.

Fra far til sønn

Denne rollen er etter at han gikk bort i februar overført til sønnen Thomas Wilhelmsen. De tre andre familiegrenene – etterkommere etter Wilhelm Wilhelmsens bror Finn Wilhelmsen og hans to søstre Helen Juell og Cecilie Paus – mener denne ordningen og et komplisert nettverk av private familieselskaper har utspilt sin rolle.

I dag eies aksjene i de tre grenene av syv kvinner, hvorav seks i femte generasjon i rederfamilien er kusiner av Thomas Wilhelmsen.

En gjennomgåelse Finansavisen tidligere har gjort av eierskapet viser at de tre indirekte sitter med cirka 43 prosent av eierskapet i den børsnoterte delen av systemet.

Deres eierskap i gruppen er samlet i selskapet Taurus, der de via syv selskaper eier nær 93 prosent. Men gjennom konsernspissen i systemet, Cetus, som har 3,33 prosent av aksjene i Taurus, sitter Thomas Wilhelmsen med 77,5 prosent av stemmene i selskapet.

Ifølge DN står sprangrytter og polospiller Olympia Paus, en av de seks kusinene som eier de tre andre familiegrenenes aksjer, bak milliardbudet.

Betydelige utbytter

Cathrine L. Wilhelmsen har frontet initiativet fra de tre øvrige familiegrenene. Hun trakk seg i vinter fra styret i børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding samtidig som det ble informert om oppdraget de tre grenene hadde gitt til Carnegie.

- Jeg kan bekrefte at vi har gitt et bud i et forsøk på å finne en løsning. Det er dessverre avslått. Vi ønsker ikke å selge oss ut, men vil bidra til å modernisere og videreutvikle Wilhelmsen-selskapene, sier Cathrine Wilhelmsen til Finansavisen torsdag ettermiddag.

Eierfamiliene og stiftelsene som forvalter formuen til Wilhelmsen-familien har fått overført rundt 900 millioner kroner i utbytter de siste fem årene. Det viste en gjennomgåelse som Finansavisen har foretatt basert på regnskaper som er levert til Brønnøysundregistrene i årene 2015–2019.

På konsolidert basis ser noe over 50 prosent av utbyttene ut til å ha tilfalt de tre familiegrenene som ønsker en annen styringsform.