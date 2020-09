Skipsreder Herbjørn Hanssons High Seas fikk et overskudd på 159 millioner kroner i fjor

Siden 2016 har Herbjørn og Alexander Hansson investeringsselskap High Seas lagt frem underskudd på henholdsvis 146, 222 og 23 millioner kroner. Men i fjor fjor snudde det virkelig for skipsrederen og han dunket inn et overskudd på 159 millioner kroner.

– Tallene taler for seg selv og det var et godt år. Business er business, og alt vi holder på med nå går bra, sier Herbjørn Hansson.

High Seas' aksjeinvesteringer økte med 251 millioner kroner i verdi, noe som i stor grad stammer fra Nordic American Tankers, som har gått som en kule på New York-børsen.

Ved utgangen av fjoråret hadde High Seas en balanse på 373 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde 164 millioner kroner. Nesten hele balansen er sysselsatt i aksjemarkedet, men Hansson-familien eier også møbelfabrikken Aksel L. Hansson, som lager Jærstolen «Aksel».

Den aksjeposten er ifølge regnskapsnotene verdt rundt 20 millioner kroner, mens den står bokført til 1,9 millioner kroner. Det betyr at det foreligger merverdier i balansen til High Seas.

High Seas (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 0,1 0,1 Driftsresultat −0,6 −1,0 Resultat før skatt 159,1 −23,3 Årsresultat 159,1 −23,3

Utbyttefesten tilbake

Nordic American Tankers har gitt en avkastning på 114 prosent inkludert utbytte det seneste året på New York-børsen. Ingen andre børsnoterte rederier har gjort det bedre.

I årets to første kvartaler har suezmaxrederiet et samlet overskudd på tett opp mot 800 millioner kroner.

Nordic American Tankers har betalt utbytte til selskapets aksjonærer i 92 kvartaler på rad. Utbetalingene har vært relativt magre de seneste årene, men i andre kvartal var utbyttet nesten tilbake på gamle nivåer.

«Investorene liker utbytte. De får en sjekk hvert kvartal. Det gjelder for investorer over hele verden og utbytte er et signal på at selskapet er sterkt finansielt», uttalte Hansson til Finansavisen nylig.