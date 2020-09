ABG Sundal Collier ser over 50 prosent oppside for Flex LNG

ABG Sundal Collier gir Flex LNG en kjøpsanbefaling med et kursmål på 77 kroner, melder TDN Direkt.

Det tilsvarer en oppside på over 50 prosent sammenlignet med dagens kurs.

Meglerhuset trekker ifølge TDN frem LNG-rederiets eksponering til LNGC-markedet med en moderne flåte, hvilket blant annet gir god drivstoffeffektivitet.

Tirsdag formiddag stiger Flex LNG 1,80 prosent til 50,90 kroner på Oslo Børs. De siste tre månedene er aksjen opp 18,40 prosent, mens den hittil i år har falt 44,00 prosent.

Ser oppside

Under forrige ukes energikonferanse i regi av Pareto uttalte Flex LNG at de nå ser oppside for sin flåte dersom EU gjennomfører klima- og miljøkravene som ble lansert sist uke.

– Jeg vil si at hvis EU-reguleringen kommer inn og chartere må betale for utslipp vil det være positivt for oss. Vi har allerede gjort utskiftningen til mer effektive skip, sa Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev, og påpekte at hans eldste skip bruker rundt 180 tonn drivstoff, mens deres nye skip derimot bruker under 100 tonn.

– Dette er de mest effektive skipene i hele shipping-området, uttalte Kalleklev.