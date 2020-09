NEDJUSTERER: Kepler Cheuvreux opprettholder kjøpsanbefaling, samtidig som de nedjusterer kursmålet på Ocean Yield-aksjen. Her NS Orla, skip styrt av Ocean Yield.

NEDJUSTERER: Kepler Cheuvreux opprettholder kjøpsanbefaling, samtidig som de nedjusterer kursmålet på Ocean Yield-aksjen. Her NS Orla, skip styrt av Ocean Yield. Foto: Carina Johansen

Meglerhuset Kepler Cheuvreux kapper kursmålet på Ocean Yield-aksjen til 32 kroner, fra tidligere 34 kroner. Samtidig gjentas kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener at nedskrivningen på Dhirubhai-1 var 37 millioner dollar lavere enn ventet, og ser nå et attraktivt inngangsnivå i aksjen på lavere risiko for brudd på lånevilkår.