Eitzen legger shipping i ett system

SOM FAR, SÅ SØNN: Fridtjof C. Eitzen (til venstre) gikk inn som partner i rederiet i fjor sammen med faren Axel C. Eitzen. Her er de fotografert i en pause på fjoråtrets Paretokonferanse. Foto: Iván Kverme

Skipsreder Axel C. Eitzen i Oslo er engasjert i kjemikalietankfart gjennom rederiet Christiania Shipping i København og er i tillegg deleier i og driver et tørrlast- og tre gasstankskip. Fridtjof C. Eitzen, femte generasjon skipsreder i Camillo Eitzen & Co., tiltrådte som partner i rederiet i fjor.

Eierskapet i shipping er i dag fordelt på familiens selskaper Catre, Camillo Eitzen & Co. og Eitzen Rederi med datterselskapet Eitzen Invest.

– Vi regner med å endre dette i løpet av høsten og tar sikte på å etablere et system der eierskapet samles, sier Axel Eitzen til Finansavisen.

Han mener dette blir enklere ettersom en garantiforpliktelse Eitzen Invest har hatt overfor en dansk bank i forbindelse med et lån til Eitzen Gruppens tidligere hovedkontor i København nå er oppgjort.

– Vi er kommet frem til en løsning med banken, noe som bedrer den finansielle situasjonen vesentlig og gjør det mulig å samle selskapene i ett system, sier han.

Den største delen av shippingaktivitetene er knyttet til kjemikalietank, der Eitzen Rederi eier en stor aksjepost i det danske rederiet Christiania Shipping.

Stor i Danmark

I januar i 2018 overtok Eitzen sammen med to norske kompanjonger, Erik Bartnes og Nicolai Heidenreich, kjemikalietankrederiet Herning Shipping fra investeringsfondet Triton og endret navnet til Christiania Shipping. Denne flåten teller i dag 12 eide og 7 innleide skip i størrelsessegmentene fra 3.500 til 12.600 dødvekttonn.

Eitzen, Bartnes og Heidenreich kjøpte aksjene i det danske rederiet gjennom et nyetablert norsk aksjeselskap, Ane Shipping.

Eitzen-gruppen eier i dag cirka 45 prosent av Christiania Shipping.

I flåten inngår dessuten en bulkcarrier i supramax-klassen, 53.000-tonneren «Sibulk Tradition», som nå er i avslutningsfasen av en ettårig timecharterkontrakt med Western Bulk Chartering i Oslo.

– Dette har vært meget viktig for oss i den vanskelige perioden tørrlastmarkedet har vært igjennom, sier Eitzen.

I tillegg er gruppen største eier og står for den kommersielle driften av tre gasstankere som alle har seilt på kontrakter til faste rater i år.

Snuoperasjon

I fjor kom driftsinntektene i kjemikalietankfarten opp i 88,5 millioner dollar og selskapet leverte et Ebitda-resultat på 4,6 millioner dollar, mot 3,2 millioner dollar året før. I 2020 regner Eitzen med at Ebitda-bidraget fra Christiania Shipping skal øke til cirka 10 millioner dollar.

Den positive resultatutviklingen forklares med reduserte kostnader og en effektiv drift av skipene. Hovedfartsområdene er Nord-Europa og Vest-Afrika.

I forbindelse med kjøpet nedskrev Herning Shippings hovedkreditor, Handelsbanken, et lån på 144,9 millioner dollar, tilsvarende drøye 1,34 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs. Det bidro til at Christiania Shipping fikk et nettoresultat på 143,1 millioner dollar i 2018.

– Christiania Shipping har fullført en full turnaround siden vi overtok i januar 2018 og jeg gikk inn som adm. direktør i selskapet i København, sier Eitzen.

Han viser til at administrasjonsutgiftene er redusert betydelig. Samtidig er de daglige driftskostnadene på skipene kuttet med cirka 20 prosent målt mot nivået i 2017.

– Utfordrende

Nesten alle skipene ble dokket i fjor, noe som bidro til å øke den tekniske standarden på flåten.

– Dette var en stor utgiftspost, og medførte en del planlagt offhire og ineffektivitet på grunn av verkstedsopphold som naturlig nok influerte betydelig på tallene i 2019, sier Eitzen.

Inntjeningen er økt ved at selskapet har sikret seg en større kontraktsdekning med sentrale befraktere på industrisiden.

– Covid-19-pandemien har vært merkbar for oss som for alle andre, men jeg synes vi er kommet godt igjennom dette så langt og hatt lite forstyrrelser og avbrudd i driften, sier Eitzen. Utfordringene har primært vært knyttet til markedet og ratebildet for skipene.

Nå arbeider Christiania Shipping med planer om en full refinansiering av selskapet ettersom oppkjøpsfinansieringen bare har en løpetid på tre år.