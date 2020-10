BW Group lastet opp etter børskollapsen i Tor Olav Trøims Golar LNG

For to uker siden ble gassrederiet Golar LNG omsatt for nær 14 dollar på børsen i USA. Én uke senere kollapset aksjen til 7 dollar og denne uken falt den videre til under 6 dollar.

Fallet skyldes usikkerhet rundt børsnoteringen av det utskilte selskapet Hygo Energy etter at toppsjefen, Eduardo Antonello, ble siktet for korrupsjon fra tiden som direktør i Seadrill.

Børsnoteringen, som kunne utløst kjempebonuser for blant andre styreleder Tor Olav Trøim, er nå satt på vent. Antonello er permittert for å konsentrere seg om anklagene mot ham, samtidig som enkelte aksjonærer har gått til søksmål mot Golar LNG.

Kaoset preller imidlertid av på Andreas Sohmen-Pao, som kontrollerer det gigantiske shippingkonsernet BW Group i Singapore. Han så i stedet muligheter.

Ifølge en dagsfersk SEC-filing kjøpte BW totalt 436.404 aksjer tirsdag og onsdag denne uken. Snittprisen for aksjene var rett under 6 dollar. Den laveste kjøpskursen var 5,66 dollar.

Shippingavisen TradeWinds omtalte aksjekjøpet først.

Får betalt

BW Group eier nå drøyt 5,6 millioner Golar-aksjer. Det tilsvarer 5,8 prosent av selskapet, noe som betyr at Sohmen-Paos selskap igjen dundrer forbi styreleder Trøim på aksjonærlisten.

Faktisk passeres også et Fidelity-fond slik at BW Group, basert på den seneste aksjonæroversikten datert 31. juli, er blitt Golar LNGs tredje største aksjonær.

Aller størst med 11,4 prosent av aksjene er sørafrikanske Orbis Asset Management, som også er største aksjonær i Trøims riggselskap Borr Drilling.

Aksjekjøpet til Sohmen-Pao var godt timet. Torsdag smalt Golar-aksjen rett opp i New York og endte på 6,94 dollar etter en oppgang på nær 15 prosent.

Det verdsetter BWs aksjepost til snaut 365 millioner kroner.

BLIR PASSERT: Styreleder Tor Olav Trøim i Golar LNG. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Enighet om leveringsplan

Kurshoppet torsdag skyldes blant annet at Golar og BP har satt punktum for en «force majeure»-situasjon etter at de er blitt enige om en revidert leveringsplan for FLNG-enheten «Gimi».

Gassproduksjonsskipet skal betjene prosjektet Greater Tortue Ahmeyim utenfor Vest-Afrika i en periode på 20 år.

Opprinnelig skulle fartøyet vært levert i fjerde kvartal 2022, men nå er planen at det skal leveres 11 måneder senere. Vilkårene i avtalen forblir uendret.

Dermed ventes det at samtalene med kontraktører og långivere kan avsluttes.

Det var i april BP erklært «force majeure» på grunn av coronautbruddet. Energiselskapet varslet da at det ikke ville være i stand til å motta enheten før 12 måneder senere enn avtalt.