Ny ratefest i tørrlast

LAV ORDREBOK PÅ VERFTENE: Nybyggingsordreboken er ifølge Nicolai Hansteen på et historisk lavt nivå, rundt 7 prosent av den seilende tørrlastfåten. Dermed burde det ikke være noen fare for at tørrlastmarkedet blir bygget ihjel denne gangen, mener analysesjefen i Lorentzen & Stemoco. Foto: Finansavisen