Axel Eitzen inngikk forlik med Jyske Bank

BEHOLDER EITZEN INVEST: Hovedaksjonær og adm. direktør Axel C. Eitzen (t.h.) , her sammen med sønnen Fridtjof Camillo Eitzen, mistet alle sine eierinteresser i shipping i kjølvannet av finanskrisen i 2008, men er iferd med å bygge seg opp igjen. I dag ligger familiens største enkeltengasjement i det danske kjemikalierederiet Christiania Shipping. Foto: Iván Kverme

Kravet, som har sitt utspring i en garanti Eitzen Invest hadde stilt for gjelden i Eitzens danske eiendomsselskap Camillo Real, beløp seg til 124 millioner norske kroner basert på vekslingskursen mandag.

Eiendomsselskapet er innlevert til skifteretten i København med Jyske bank som eneste kreditor.

2. oktober opplyste skipsreder Axel C. Eitzen til Finansavisen at en garantiforpliktelse Eitzen Invest har hatt overfor en dansk bank i forbindelse med et lån til Eitzen Gruppens tidligere hovedkontor i København nå var oppgjort.

«Vi er kommet frem til en løsning med banken, noe som bedrer den finansielle situasjonen vesentlig og gjør det mulig å samle selskapene i ett system», sa han.

Av Eitzen Invests årsberetning, som ble dagbokført i Brønnøysundregistrene i helgen, fremgår det at garantien kunne ha ført til at Eitzen Invest hadde måttet melde oppbud.

– Gammel moro

«Selskapet er i dialog med sine kreditorer i forhold til akkord. Dersom långiver innkrever garantien, er det ikke tilstrekkelige verdier til å dekke denne forpliktelsen og konkurs vil være sannsynlig utfall», skriver Eitzen i en av notene i regnskapet, som er datert så sent som 31. august i år.

– Dette er den siste resten av «gammel moro» fra fortiden. Da Nordea tok alle aksjene i Eitzen Holding fikk jeg skilt ut noen eierandeler - inkludert tilhørende gjeld til andre banker – i Eitzen Invest.

– Alt er tilbakebetalt til alle andre banker av Eitzen Invest med unntak av Camillo Reals gjeld til Jyske Bank. Den er nå også gjort opp med denne akkordløsningen, sier Eitzen om forliksavtalen.

Han sier at han ikke satt igjen med noe etter avviklingen av gamle Eitzen Group, og at all ny aktivitet i gruppen er generert på egenhånd fra grunnen av.

Av regnskapet fremgår det at Eitzen Invest ved årsskiftet hadde 525.000 kroner stående på bankkonto, mens egenkapitalen var negativ med nær 104 millioner kroner.

I morselskapet Eitzen Rederi var egenkapitalen negativ med 33 millioner kroner etter et underskudd i fjor på 94 millioner kroner. Resultatet ble trukket ned av en nedskrivning på 29 millioner kroner i et annet av hans selskaper, Eitzen Shipping.

Ble enige

– Vi kom til enighet med banken om å betale en andel av kravet for at banken skulle droppe garantien. Dette beløpet er innbetalt til Jyske Bank, og Eitzen Invest er igjen et fullt ut solvent selskap, sier Axel Eitzen.

Avklaringen med Jyske Bank gjør at han nå kan gjennomføre planen om å slå sammen flere av sine shippingselskaper til ett i løpet av høsten.

Eierskapet i shipping er i dag fordelt på familiens selskaper Catre, Camillo Eitzen & Co. og Eitzen Rederi med datterselskapet Eitzen Invest samt Eitzen Shipping.

Eitzen er engasjert i kjemikalietankfart gjennom rederiet Christiania Shipping i København og er i tillegg deleier i og driver et tørrlast- og tre gasstankskip.

I i 2018 overtok Eitzen sammen med to norske kompanjonger, Erik Bartnes og Nicolai Heidenreich, kjemikalietankrederiet Herning Shipping fra investeringsfondet Triton og endret navnet til Christiania Shipping.

Denne flåten teller i dag 12 eide og 7 innleide skip i størrelsessegmentene fra 3.500 til 12.600 dødvekttonn.

EITZEN INVEST (Mill.kr.) 2019 2018 Driftsresultat −113,4 −1,3 Res. før skatt −121 −0,5 Årsresultat −121 −0,5 Bokført egenkap. −103,6 17,3 Gjeld 112,6 0,3