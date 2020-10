Frontline-sjefen går av - takkes av Fredriksen

TAKKER FOR SEG: Robert Hvide MacLeod går av som sjef i Frontline

Midlertidig vil Lars H. Barstad, kommersiell direktør, ta over som konsernsjef for Frontline . Robert Hivde Macleod vil være tilgjengelig for Frontline frem til mai.

– Jeg vil takke Robert for hans bidrag til Frontline. Han har ledet selskapet gjennom en periode med betydelig flåtevekst og fornyelse, sier John Fredriksen, styreleder i selskapet, i børsmeldingen.

Fredriksen legger til at han ønsker Hvide Macleod all suksess i fremtiden. Det er ikke kjent hvor veien går videre for Hvide Macleod.

– Jeg har hatt stor glede av de siste seks årene i Frontline, og jobbet med et stort team i det som ofte har vært volatile markedsforhold. Selskapet er best i klassen, og Frontlines skala i tankskipindustrien er uten sidestykke, sier Hvide Macleod.

Han takker videre de ansatte som har bidratt til Frontlines fremgang. Lars H. Barstad sier han vil ta vare på aksjonærverdiene fremover.