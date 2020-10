2020 Bulkers ser muligheter for mer utbytte

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers opplyser at det i snitt hadde TC-inntjening på drøyt 21.300 dollar brutto om dagen i september, 300 dollar lavere enn måneden før. Selskapets to skip som er indeksbundet tjente 27.000 dollar om dagen

2020 Bulkers skriver at det har besluttet et utbytte på 0,06 dollar pr. aksje for september. Aksjen har falt 32,4 prosent på Oslo Børs i år. Før åpning torsdag står 2020 Bulkers til 59,20 kroner.

Konsernsjef Magnus Halvorsen sier til TDN Direkt at det kan være muligheter for høyere utbytter fremover.

– Så lenge vi har skip eksponert mot spotmarkedet vil utbytte variere fra måned til måned. I september hadde vi to skip i spotmarkedet og seks på faste kontrakter. Capesize-ratene var i snitt 18.000 dollar pr dag i september og har så langt i oktober vært 33.000 pr dag, som kan gi rom for videre økning i utbytte neste måned, sier han.