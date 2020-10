LEVERER GODE TALL: Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen ser lysere på utsiktene for fjerde kvartal og neste år nå enn han gjorde da covid-19-pandemien rammet for alvor i mars. Men han sier at gruppen er forberedt på alle eventualiteter etter å ha bygget opp en solid buffer i form av likviditet. Foto: Eivind Yggeseth