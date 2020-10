Meglerhus ser oppside på over 90 prosent i gasselskap

Kepler Cheuvreux jekker opp kursmålet på Avance Gas-aksjen til 55 kroner fra tidligere 25 og gjentar en kjøpsanbefaling, går det frem av en analyse mandag, melder TDN Direkt.

Gass-aksjen handles i skrivende stund for 28,66 kroner.

Meglerhuset legger vekt på vekst i LPG-segmentet for de tre neste årene, og oppjusterer prognosene for VLGC-rater i perioden.

«Vi spår et justert nettoresultat på 45 millioner dollar for 2020, 48 millioner dollar for 2021, 48 millioner dollar for 2022 og 92 millioner dollar for 2023», skriver Kepler i rapporten, ifølge TDN Direkt.

Selskapet har fått juling på børs og aksjen er ned 42,64 prosent så langt i år, til 28,68 kroner.